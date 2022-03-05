رصاص وقيصر.. يوميات عن الحرب للإعلامية رشا النقري

دمشق-سانا

جاء كتاب رصاص وقيصر الصادر حديثاً للصحفية رشا النقري على شكل توثيق لأحداث وقصص من الحرب على سورية والحصار الظالم المفروض ضدها.

وضم الكتاب مجموعة مقالات توثق فيها النقري ذاكرة الحزن وتروي تضحيات الشهداء والمفقودين وذويهم الذين أصبحت أحلامهم مكتوبة على أوراق النعوات وصوراً بالزي العسكري لراحلين معلقة على حيطان البيوت.

كما تروي النقري حكايات المدن التي خربها الإرهاب في قصص قصيرة كحكاية حمص ترويها على لسان البطلة في قصة سمر.

رصاص وقيصر ما يقارب الخمسين نصاً بين مقال وومضة وقصة قصيرة في 107 صفحات من القطع المتوسط.

يذكر أن الكاتبة النقري تعمل مذيعة في المركز الإذاعي والتلفزيوني بطرطوس صدر لها كتاب آخر بعنوان البكاء دفعة واحدة.

بلال أحمد

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