نيشايف: إرسال مذكرة لبرلين بسبب حالات التمييز ضد المواطنين الروس

برلين-سانا

أرسلت سفارة روسيا الاتحادية لدى برلين مذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية بسبب حالات التمييز التي يتعرض لها المواطنون الروس في ألمانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن السفير الروسي في برلين “سيرغي نيشايف” قوله في تصريح صحفي اليوم: “توجهت بمذكرة لوزارة الخارجية الألمانية على خلفية التقارير التي تلقتها السفارة عن التمييز ضد مواطنينا”.

وشدد “نيشايف” على أنه يتعين على الحكومة الألمانية إرسال إشارات قوية إلى السلطات المحلية والجماعات والأجهزة الإقليمية لوقف هذا التمييز.

ولفت نيشايف إلى أن السفارات والمكاتب القنصلية الروسية في ألمانيا تواصل عملها كالمعتاد على الرغم من التهديدات الواردة.

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