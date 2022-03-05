الاتحاد الأوروبي يعلق عضويتي روسيا وبيلاروس في مجلس دول بحر البلطيق

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أنه انضم إلى أعضاء مجلس دول بحر البلطيق في تعليق عضويتي روسيا وبيلاروس في المجلس.

ونقلت رويترز عن الاتحاد قوله “نتفق مع الأعضاء الآخرين في مجلس دول بحر البلطيق وهي الدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وبولندا والسويد على أن يظل تعليق عضويتي روسيا وبيلاروس سارياً لحين إمكانية استئناف التعاون على أساس احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي”.

وجاء القرار على خلفية العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس وفي إطار التصعيد الغربي ضد موسكو بذريعة الأزمة في أوكرانيا حيث فرضت دول غربية عقوبات على الاقتصاد الروسي وأعلنت شركات غربية مؤخراً تعليق أنشطتها أو الخروج من السوق الروسية.

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