مجموعة (آزوف) الأوكرانية الإرهابية تفجر بناء يختبئ فيه 200 طفل ومدني بمدينة ماريوبول

دونيتسك-سانا

كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين اليوم عن قيام إرهابيي الكتيبة القومية الأوكرانية (آزوف) بتفجير عبوة ناسفة في أحد الأبنية فوق رؤوس الأطفال والمدنيين العزل بمدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقال بوشلين في مقابلة مع القناة الأولى الروسية “قام إرهابيو كتيبة آزوف بتفجير عبوة ناسفة في أحد المنازل فوق رؤوس الأطفال والمدنيين العزل والذي يقع في شارع ميتيدا بمدينة ماريوبول” مضيفاً “وفق المعطيات المتوفرة يوجد نحو 200 شخص تحت الأنقاض بينهم نساء وأطفال”.

وتشهد مدن ماريوبول وفولنوفاخا كارثة إنسانية بسبب انعدام وجود المياه والكهرباء والطعام مع قيام المجموعات المسلحة الأوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية أمام الجيش الروسي الذي أعلن عن فتح ممرات إنسانية.

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