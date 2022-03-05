ارتفاع سعر الذهب وقفزة بأسعار البلاديوم

لندن-سانا

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 6ر1 بالمئة إلى 97ر1965 دولاراً للأوقية لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع حوالي أربعة بالمئة.

وذكرت رويترز أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب زادت 6ر1 بالمئة عند التسوية إلى 6ر1966 دولارا للأوقية.

بدوره قفز سعر البلاديوم اليوم متجاوزاً 3 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى منذ أيار الماضي وزاد في المعاملات الفورية 4ر8 بالمئة إلى 74ر3008 دولارات للأوقية خلال الجلسة.

وارتفعت الفضة اثنين بالمئة في المعاملات الفورية إلى 67ر25 دولاراً للأوقية وتتجه صوب خامس زيادة أسبوعية على التوالي بينما صعد البلاتين 4ر3 بالمئة إلى 06ر1117 دولاراً للأوقية.