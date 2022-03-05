سلوفاكيا تنفي الأنباء المتداولة حول نيتها نقل طائرات عسكرية لأوكرانيا

براتيسلافا-سانا

نفت سلوفاكيا صحة الأنباء المتداولة حول وجود خطط لديها لنقل طائرات عسكرية إلى أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع السلوفاكية مارتينا كوفال كاكاشتشيكوفا قولها اليوم.. “لا تخطط سلوفاكيا لنقل طائرات للجانب الأوكراني ولم تتم هناك أي مناقشة لهذه المسألة” مضيفة.. “لا يمكننا نقل مثل هذا الجزء المهم من دفاع أجوائنا دون أي بديل مناسب”.

كما نفت سلطات كل من بلغاريا وبولندا سابقاً نيتهما نقل طائرات عسكرية لأوكرانيا.

وأفاد المكتب الصحفي للقوات البحرية الأوكرانية مؤخراً بأن سلوفاكيا وبلغاريا وبولندا ستنقل لأوكرانيا 70 طائرة عسكرية من طراز “ميغ 29″ و”سو 25”.