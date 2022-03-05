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دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تجدد قصفها على دونباس

2022-03-05

دونيتسك-سانا

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار اليوم أن القوات الأوكرانية جددت قصفها في إقليم دونباس.

وأصدرت ممثلية دونيتسك في المركز بياناً رسمياً قالت فيه إنه.. “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قامت المدفعية الأوكرانية بقصف المنطقة بعشر قذائف من عيار 122 ملم باتجاه قرية فوديانوي دونيتسك”.

وكانت القوات الأوكرانية قصفت منطقة دونباس أمس الأول 26 مرة وأطلقت 323 قذيفة مدفعية حيث طال القصف الممنهج المنازل السكنية وأدى إلى إصابة 11 شخصاً بجروح مختلفة بينهم ثلاثة أطفال.

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