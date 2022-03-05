الدفاع الروسية تعلن فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة وأوردته وكالة سبوتنيك.. “تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على الممرات الإنسانية وطرق خروج المدنيين من هذه المدن”.

وكان نائب قائد القوات الشعبية فى جمهورية دونيتسك ادوارد باسورين أعلن أول أمس أن كتائب المتطرفين الأوكرانيين يمنعون سكان مدينة ماريوبول من الخروج عبر الممرات الإنسانية ويتخذونهم دروعاً بشرية.