بيسكوف: روسيا لا تسعى لتقسيم أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف اليوم أن الهدف من العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ضمان أمن موسكو وليس تقسيم أوكرانيا إلى أجزاء.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله في مقابلة متلفزة.. “إن الرئيس فلاديمير بوتين كان دائماً يدعم المسار الدبلوماسي وإن موسكو تريد أن تكون لديها حقوق متساوية وأن يتم الإصغاء لمخاوف الطرفين واحترامها”.

وأضاف بيسكوف.. نريد تحقيق أهدافنا وأولها نزع السلاح من أوكرانيا.. نريد ضمانات دستورية بشأن وضع أوكرانيا المحايد”.

ولفت المتحدث إلى أن توسع حلف الناتو عدة مرات جعل موسكو تشعر بالتهديد كما أخل بالتوازنات مشدداً على أن تمدد حلف الأطلسي في أوكرانيا شكل خرقاً للخطوط الحمر الروسية.

وأكد بيسكوف أن ما وقع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا سببه استفزاز متطرفين نازيين وإن المفاعل آمن وسالم ومستوى الإشعاع طبيعي.

وأطلقت روسيا في الـ 24 من شباط الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.