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مقتل 27 جندياً بهجوم مسلح وسط مالي

2022-03-04

باماكو-سانا

قتل 27 جندياً اليوم جراء هجوم شنه مسلحون على معسكر للجيش وسط مالي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن جيش مالي قوله في بيان إن “27 جندياً قتلوا وأصيب 33 آخرون فيما فقد 7 جنود في هجوم شنه مسلحون إرهابيون على معسكر في وسط البلاد” مشيراً إلى أن المعارك أسفرت أيضاً عن “تحييد 47 إرهابياً”.

وتشهد مالي منذ عام 2012 حالة من عدم الاستقرار بسبب مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لتنظيمي القاعدة و”داعش” الإرهابيين تنشط في منطقة المثلث الحدودي مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.

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