SCS-NET

استشهاد يمني وإصابة 9 آخرين بنيران قوات النظام السعودي في صعدة

2022-03-04

صنعاء-سانا

استشهد يمني وأصيب 9 آخرون اليوم بنيران قوات النظام السعودي في محافظة صعدة شمال البلاد.

وذكر موقع قناة “المسيرة” اليمنية أن يمنياً استشهد وأصيب 7 آخرون بنيران جيش النظام السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه كما أصيب يمنيان اثنان بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.

وفي سياق متصل ارتكبت قوى العدوان السعودي اليوم 140 خرقاً في محافظة الحديدة بينها محاولة تسلل في حيس و4 غارات لطيران حربي على الفازة.

وذكر مصدر في غرفة ضباط الارتباط اليمنيين بالحديدة أن من بين الخروقات تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء الفازة وحيس والجبلية والجراحي و19 خرقاً بقصف مدفعي و93 خرقاً بالأعيرة النارية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency 

انظر ايضاً

إصابة 9 أشخاص بنيران قوات النظام السعودي في صعدة

صنعاء-سانا أصيب 9 يمنيين اليوم بنيران قوات النظام السعودي في محافظة صعدة شمال البلاد.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved