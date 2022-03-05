استشهاد يمني وإصابة 9 آخرين بنيران قوات النظام السعودي في صعدة

صنعاء-سانا

استشهد يمني وأصيب 9 آخرون اليوم بنيران قوات النظام السعودي في محافظة صعدة شمال البلاد.

وذكر موقع قناة “المسيرة” اليمنية أن يمنياً استشهد وأصيب 7 آخرون بنيران جيش النظام السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه كما أصيب يمنيان اثنان بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.

وفي سياق متصل ارتكبت قوى العدوان السعودي اليوم 140 خرقاً في محافظة الحديدة بينها محاولة تسلل في حيس و4 غارات لطيران حربي على الفازة.

وذكر مصدر في غرفة ضباط الارتباط اليمنيين بالحديدة أن من بين الخروقات تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء الفازة وحيس والجبلية والجراحي و19 خرقاً بقصف مدفعي و93 خرقاً بالأعيرة النارية.

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