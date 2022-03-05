زيلينسكي ينتقد الناتو لرفضه فرض حظر طيران فوق أوكرانيا

كييف-سانا

شن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم هجوماً حاداً على حلف الناتو معتبراً أنه “يرفض عمداً فرض حظر طيران فوق أوكرانيا”.

وقال زيلينسكي وفقاً لما نقلت عنه وكالة سبوتنيك: “وافق الناتو عمداً على قرار عدم إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا، نعتقد أن دول الناتو نفسها اخترعت رواية مفادها أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا سيؤدى إلى عدوان روسي مباشر ضد الناتو”.

ووصف زيلينسكي قمة حلف الناتو بأنها “ضعيفة ومشوشة” في انتقاد مباشر للدول التي أعلنت دعمها له وتحريضه على روسيا.

يشار إلى أن زيلينسكي وبعد فشل محاولاته لاستجلاب تدخل غربي مباشر في المواجهة مع روسيا لجأ إلى إصدار قرارات تظهر تخبطه حيث أعلن عن تقديمه طلباً جديداً لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي وهو ما ردت عليه بعض الدول الأوروبية بالتحفظ كما عمد إلى إعطاء الضوء الأخضر لانضمام مرتزقة أجانب إلى قواته في القتال ضد القوات الروسية.

في سياق متصل قال زيلينسكي إنه متواجد في العاصمة كييف بعد ساعات من إعلان نائب بالبرلمان الأوكراني أنه فر إلى بولندا.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره على صفحاته في مواقع التواصل: “هناك معلومات جديدة كل يومين تفيد بأنني هربت من أوكرانيا ومن كييف، أنا هنا حتى الآن ورئيس مكتبي موجود هنا، لم يهرب أحد إلى أي مكان”.

وكان النائب في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا قال في مقطع فيديو إن زيلينسكي عبر الحدود الأوكرانية البولندية ولجأ إلى السفارة الأمريكية في وارسو.

من جهته حذا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حذو زيلينسكي وانتقد حلف الناتو متهماً إياه بالضعف وعدم تقديم الدعم الكافي لأوكرانيا.

وقال كوليبا في كلمة بثتها قنوات التلفزيون الأوكرانية إن “الناتو عاجز عن أي شيء” مضيفاً إن “هذا الضعف سيدفع الحلف ثمنه”.

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أعلن أن الناتو لا يعتزم فرض منطقة حظر للطيران فوق أوكرانيا الأمر الذي تطالب به سلطات كييف.

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