مصدر إيراني مطلع: الضمانات وثلاث قضايا أخرى لم يتم حلها في محادثات فيينا

طهران-سانا

أكد مصدر إيراني مطلع اليوم أن قضية الضمانات إضافة إلى ثلاث قضايا أخرى لم يتم حلها في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي مبيناً أنه ستتواصل المباحثات حولها.

وأوضح المصدر أن موضوع الضمانات من أهم القضايا التي يمكن للتعاطي العقلاني للوكالة والسلوك المعقول لمجموعة “أربعة زائد واحد” أن يؤدي دوراً مهما في نتيجة المفاوضات ولكن هذا ليس كل الأمر ولا تزال هناك 3 قضايا أخرى.

وأشار المصدر إلى أن إيران أبدت أقصى مرونة ممكنة في المفاوضات والكرة الآن في ملعب مجوعة “أربعة زائد واحد” لجعل المفاوضات تحقق نتيجة بقرار منطقي.

إلى ذلك بدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي زيارة إلى طهران مساء اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أن الزيارة تهدف لتسوية بعض الخلافات في وجهات النظر حول القضية النووية الإيرانية وسائر القضايا المتعلقة باتفاقية الضمانات المطروحة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما سيبحث غروسي مع المسؤولين الإيرانيين استمرار التعاون الفني بين إيران والوكالة.

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