بوشيلين: مدينة ماريوبول باتت محاصرة بالكامل

دونيتسك-سانا

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن مدينة ماريوبول باتت محاصرة بالكامل داعياً القوميين الأوكرانيين إلى إلقاء سلاحهم والاستسلام.

وأوضح بوشيلين في حديث لقناة “روسيا اليوم” أن “قوات دونيتسك والجيش الروسي يسيطرون على طريق ماريوبول دنيبروبيتروفسك”.

وأضاف بوشيلين أن “طرق انسحاب القوميين مقطوعة والخطوة الحكيمة الوحيدة التي يمكن أن يتخذوها هي إلقاء سلاحهم والاستسلام”.

وكان نائب قائد القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك “ادوارد باسورين” أعلن أمس أن كتائب المتطرفين الأوكرانيين يمنعون سكان مدينة ماريوبول من الخروج عبر الممرات الإنسانية ويتخذونهم دروعاً بشرية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency