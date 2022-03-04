إيران: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن قبل التوصل إلى اتفاق في فيينا

طهران-سانا

أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني أن الجانب الإيراني لن يخوض أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة قبل التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا.

وقال حسيني في تصريح اليوم إن “إيران لديها خطوط حمراء في مفاوضات فيينا ولن تتراجع عنها” مضيفاً إن “البلدان الغربية تصر على الوفد الإيراني للدخول في مفاوضات مباشرة مع نظيره الأميركي قبل التوصل إلى الاتفاق إلا أنه ليست هناك أي ضرورة لهذا الموضوع”.

وكان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أكد بوقت سابق استعداد إيران لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد وفوري في محادثات فيينا مشيراً إلى أن الإعلان عن الاتفاق النهائي رهن بالامتثال الكامل للخطوط الحمراء التي أعلنتها إيران بما في ذلك قضية الضمانات الاقتصادية الفاعلة.