واشنطن تستبعد مجدداً تلبية طلب سلطات كييف بشأن حظر الطيران فوق أوكرانيا

واشنطن-سانا

جددت الولايات المتحدة التأكيد على استبعادها تلبية طلب سلطات كييف بشأن فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قوله اليوم إن “الاستجابة لمطالب كييف بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا قد تشعل حرباً في جميع أنحاء أوروبا” مشيراً إلى أن “إسقاط طائرات روسية قد يؤدي إلى حرب شاملة في أوروبا”.

وفي سياق متصل أقر بلينكين أن فرض عقوبات في مجال الطاقة على روسيا سوف يضر بالأمريكيين مبيناً أن العقوبات المذكورة سيكون لها تأثير فوري على خفض الإمدادات العالمية من الطاقة ورفع الأسعار للأمريكيين.

وكان البيت الأبيض استبعد أمس على لسان المتحدثة باسمه جين بساكي إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا مشيرة إلى أن هذا الأمر “سيجر إلى حرب مع روسيا وهو ما لا تريده واشنطن”.

وكانت روسيا توعدت بالرد على كل من يتدخل في العملية العسكرية الخاصة لقواتها في أوكرانيا.

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