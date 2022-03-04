روسيا تحجب موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي

موسكو-سانا

أعلنت هيئة الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في روسيا اليوم حجب موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي والبدء بحجب موقع تويتر في روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الهيئة الروسية قولها في بيان أنه تم اتخاذ قرار بحظر الوصول إلى شبكة فيسبوك المملوكة لشركة ميتا في روسيا” وأنه “تم البدء بحجب موقع تويتر” رداً على قيود مفروضة على وسائل إعلام روسية.

وأشار البيان إلى أنه “منذ تشرين الأول 2020 تم تسجيل 26 حالة تمييز ضد وسائل الإعلام الروسية ومصادر المعلومات من قبل فيسبوك وأنه في الأيام الأخيرة قامت الشبكة الاجتماعية بتقييد الوصول إلى حسابات وسائل إعلام روسية”.

ووفقاً للهيئة الناظمة الروسية فإن القيود ضد وسائل الإعلام الروسية “تنتهك المبادئ الأساسية للإعلام الحر ووصول المستخدمين الروس دون عائق إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية”.

وكانت هيئة مراقبة وسائل الإعلام الروسية أعلنت بوقت سابق اليوم تقييد الوصول إلى عدد من المواقع الإعلامية من بينها “بي بي سي” و “ميدوزا” الإخباري و”دويتشه فيله” الألماني والموقع الناطق باللغة الروسية لراديو “أوروبا الحرة” وراديو “ليبرتى سفوبودا” الممول من الولايات المتحدة.

يذكر أن البعثة الفرنسية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ذكرت أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد وافقوا رسميا على حظر بث “سبوتنيك” و”ار تي” في الاتحاد الأوروبى.

كما أرسل موقع فيسبوك إشعاراً يفيد بأنه تم تقييد الوصول إلى صفحات “آر تي” باللغات الروسية والإنكليزية والإسبانية في عدد من الدول في مواصلة لإجراءات ضرب حرية الإعلام والصحافة والرأي الآخر بعرض الحائط وسط عقوبات غربية مجحفة بحق موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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