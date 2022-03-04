الحرارة أدنى من معدلاتها غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على المناطق الساحلية والشمالية و يحذر من حدوث الصقيع وتشكل الضباب ليلاً على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..