القبض على سائق سيارة صدم شخصين على دراجة نارية في حماة ولاذ بالفرار

حماة-سانا

ألقى فرع المرور في حماة القبض على سائق سيارة صدم شخصين على دراجة نارية ولاذ بالفرار.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم “أقدم سائق سيارة نوع داسيا سولينزا على انعطاف ممنوع عند مفرق الصحة في مدينة حماة وصدم شخصين يقودان دراجة نارية ثم لاذ بالفرار”.

وأضافت الوزارة “على الفور تم إسعاف المصابين إلى مشفى حماة الوطني وهما بصحة جيدة وتم ملاحقة السائق من قبل فرع مرور حماة وتم إلقاء القبض عليه وتنظيم الضبط اللازم وسيتم إحالته إلى القضاء أصولاً”.

ودعت وزارة الداخلية سائقي المركبات إلى ضرورة التقيد بآداب وقواعد المرور والالتزام بمدلول الشاخصات المحددة لحركة السير على الطرق وذلك تفادياً لوقع الحوادث المرورية المؤسفة والحفاظ على السلامة.

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