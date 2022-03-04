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اتصالات درعا تركب 3000 خط هاتفي مع بواباتها

2022-03-04

درعا- سانا

أنجز فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة درعا تركيب 3000 خط هاتفي نوع (فيكسد ال تي) مع بواباتها لمنطقة درعا البلد وطريق السد وما حولها.

وبين مدير فرع الشركة المهندس أحمد الحريري لمراسلة سانا أن المناطق المستفيدة من وحدة الاتصالات اللاسلكية نوع (فيكسد ال تي) هي درعا البلد وطريق السد والمخيم والنعيمة وعتمان واليادودة مشيراً إلى أنها ستوضع في الخدمة فور وصول الطرفيات أو ما يعرف بأجهزة الاستقبال الخاصة التي تركب لدى المشتركين.

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