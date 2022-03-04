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إصابة أربعة فلسطينيين جراء إطلاق مستوطن الرصاص عليهم وسط الخليل

2022-03-04

القدس المحتلة-سانا

أصيب أربعة فلسطينيين بجروح اليوم جراء إطلاق مستوطن اسرائيلي الرصاص عليهم وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المستوطن أطلق الرصاص على الفلسطينيين أمام البلدية القديمة قرب شارع الشهداء وسط الخليل ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بينهم ثلاثة أطفال أصيب أحدهم في منطقة البطن ووصفت إصابته بالخطيرة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت اليوم جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة في باب الزاوية وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.

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