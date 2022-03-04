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كوناشينكوف: المتطرفون في أوكرانيا يعدون لاستفزازات في خاركوف

2022-03-04

موسكو-سانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المتطرفين القوميين في أوكرانيا يعدون لاستفزازات في مدينة خاركوف بمشاركة وسائل إعلام أجنبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف: “إن الهدف من الاستفزاز هو استدعاء رد المدفعية الروسية ومن المخطط تصوير كل ذلك وإرساله إلى الصحفيين الأجانب”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن المتطرفين ينشرون راجمات صواريخ بين المباني في الأحياء السكنية بمدينة خاركوف ويمنعون السكان من مغادرة منازلهم.

ولفت كوناشينكوف إلى أن المتطرفين المنسحبين من دونباس يحدثون أضراراً كبيرة في شبكة إمدادات المياه وأنظمة الطاقة بهدف خلق كارثة إنسانية فيها.

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