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في المرحلة 14 من الدوري الممتاز تشرين يفوز على الاتحاد 1-0

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فوز تشرين على الفتوة 1-0 في الدوري الممتاز

تصوير: محمد السعدوني

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