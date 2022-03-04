في المرحلة 14 من الدوري الممتاز تشرين يفوز على الاتحاد 1-0

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بوغدانوف وحداد يبحثان مستجدات الأوضاع في سورية والمنطقة
2022-03-04
السفير آلا: إرسال الغرب أسلحة فتاكة وصواريخ إلى أوكرانيا يهدف إلى تصعيد الأزمة
2022-03-03
محمد بن راشد آل مكتوم يزور جناح سورية في اكسبو 2020 دبي
2022-03-03
مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
2022-03-03
سلطات كييف تستعين بمتطرفين شاركوا بأعمال إرهابية في سورية ودول أخرى
2022-03-03
سورية ترفض مشروع القرار المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا: لغة عدائية ضد روسيا
2022-03-02
المهندس عرنوس يبحث مع الكاظمي سبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون في قطاع الطاقة
2022-03-02
محليات
(يداً بيد) بحلب.. توزيع 7 آلاف معين حركي وطرف صناعي لجرحى الحرب وذوي الإعاقة
2022-03-04
التجارة الداخلية: كميات كافية من الزيت النباتي في السوق
2022-03-04
إصلاح الأعطال الكهربائية في الخطوط المغذية لمحطة مياه علوك بالحسكة
2022-03-04
الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متوقعة فوق بعض المناطق
2022-03-04
إصلاح أعطال الشبكة الكهربائية الناتجة عن الرياح الشديدة في حمص وريف دمشق
2022-03-04
امتلاء سد 16 تشرين جراء الأمطار
2022-03-04
خروج خط توتر الطبقة -الأبواب عن الخدمة جراء العاصفة الغبارية في الحسكة
2022-03-04
رياضة
ريال بيتيس وفالنسيا إلى نهائي كأس اسبانيا
2022-03-04
المنتخب الروسي يعتزم الانسحاب من الألعاب البارالمبية الشتوية
2022-03-04
تشكيل الكادر الإداري والفني لفريق الاتحاد لكرة القدم
2022-03-03
فلاهوفيتش يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر شباط
2022-03-03
كاف يعلن مواعيد المباريات المؤهلة إلى مونديال 2022
2022-03-03
الطليعة يخسر أمام الفيحاء في دوري كرة السلة للرجال
2022-03-03
الكرامة إلى المركز الرابع مؤقتاً في الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-03-03
اقتصاد
أسعار الغاز في أوروبا ترتفع مجدداً
2022-03-04
أسهم اليابان تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين
2022-03-04
بنك بلدان البريكس: تعليق المعاملات المالية في روسيا
2022-03-04
الذهب يرتفع والبلاديوم يسجل أعلى مستوياته في 7 أشهر
2022-03-04
الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع حاد
2022-03-03
هيئة الاستثمار تمنح إجازة استثمار لمشروع صناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية
2022-03-03
تصريح نهائي لتطبيق إلكتروني في مجال التسويق والتوصيل
2022-03-03
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الشريط الأخباري
إصلاح الأعطال الكهربائية في الخطوط المغذية لمحطة مياه علوك بالحسكة
الدفاع الروسية: تدمير 1812 هدفاً حربياً أوكرانيا حتى الآن
الجعفري لوسائل إعلام صينية: البروباغاندا الغربية ضد روسيا مطابقة لما فعلته بحق سورية وشعبها
خروج خط توتر الطبقة -الأبواب عن الخدمة جراء العاصفة الغبارية في الحسكة
دونيتسك.. السيطرة على 36 منطقة منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا
أزاروف: الناتو خطط لشن حرب عالمية باستخدام أسلحة نووية ضد روسيا
78 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 190 حالة ووفاة 3
السفير آلا: إرسال الغرب أسلحة فتاكة وصواريخ إلى أوكرانيا يهدف إلى تصعيد الأزمة
اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار لتتبع تنفيذ 10 مشروعات تؤمن 959 فرصة عمل
الأهالي وحواجز للجيش يطردون رتلين لقوات الاحتلال الأمريكي من قريتين بريف الحسكة- فيديو
في المرحلة 14 من الدوري الممتاز تشرين يفوز على الاتحاد 1-0
2022-03-04
تصوير: سامر خزمة
الدوري الممتاز
2022-03-04
sami
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