بيسكوف: العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق أهدافها

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها المطلوبة.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم “إن الوقت الآن في روسيا للوقوف صفاً واحداً خلف رئيسنا” مشيراً إلى عدم وجود أي خطط حالياً لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعلن بيسكوف أن بوتين لا ينوي التحدث إلى الرئيس الأوكراني معتبراً أن محادثات اليوم السابق في بيلاروس يجب أن تستمر بهذا الشكل.

وذكر بيسكوف أن المحادثات تبقى على الرغم من ذلك فرصة جيدة لتقديم الحجج وشرح جوهر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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