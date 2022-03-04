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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرتين في نابلس

2022-03-04

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرتين مناهضتين للاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين المشاركين في مظاهرتين مناهضتين للاستيطان إحداهما قرب جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس والأخرى في بلدة بيت دجن شرق المدينة ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب فلسطينيان اثنان أمس برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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