(رسائل الياسمين) لفرقة خطى… خطاب وجداني للشباب السوري

دمشق-سانا

تلمس الجمهور الذي تابع العرض الجديد لفرقة خطى للمسرح الراقص تحت عنوان (رسائل الياسمين) دعوات للشباب للتمسك بوطنهم وعدم الانجرار وراء أحلام السفر والهجرة ومواجهة الواقع الصعب بالعمل والبناء.

العمل الذي قدم على خشبة مسرح الحمراء وسط حضور جماهيري لافت كان من تأليف علي سلامة وإخراج محمد الحلبي وجسد بطولته نور صقر وطارق ريحاوي ورافقته شاشة عرض تمازج من خلالها أسلوب العرض السينمائي مع لوحات تعبيرية راقصة.

وتدور فكرة العمل حول صراع بين فتاة وشاب تجمعهما علاقة حب لكن الظروف جعلت الحبيب يسافر إلى بلاد الغربة لتبدأ الفتاة بالتواصل معه من خلال الرسائل محاولة إقناعه بالعودة فيدور حوار يكشف وجهات النظر والتناقضات التي تغزو عقول الشباب في ظل الحرب.

ويشير مؤلف العمل علي سلامة في تصريح لمراسل سانا إلى أن الهدف من العرض تذكير الناس بالمبادئ التي تربى عليها الشعب السوري وأهمية التمسك بالجذور وحب الوطن موجهاً رسالة للشباب الذين يقبلون على السفر والاغتراب كي يدافعوا عن قيم الآباء والأجداد ولا يستسلموا لخيار الهجرة.

المخرج محمد الحلبي بين في تصريح مماثل أن اللوحات تعتمد في جلها على الرقص التعبيري المعاصر معتبراً أن العرض يتميز بفكرته الإخراجية الجديدة بالاعتماد على التصوير التلفزيوني المرافق للعرض على المسرح وتصميم اللوحات الراقصة إضافة إلى الخداع البصري.

وتهدف فرقة خطى للمسرح الراقص وفقاً للحلبي في جميع عروضها إلى تطوير أنواع الرقص المسرحي إضافة للحفاظ على التراث.

هادي عمران

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