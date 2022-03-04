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ريال بيتيس وفالنسيا إلى نهائي كأس اسبانيا

2022-03-04

مدريد-سانا

حجز نادي ريال بيتيس البطاقة الثانية إلى نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بتعادله مع ضيفه رايو فايكانو بهدف لهدف في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة.

وأحرز البرتغالي بيبي هدف التقدم لرايو فايكانو في الدقيقة الـ 80 قبل أن يدرك بورخا إيغليسياس هدف التعادل لبيتيس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع مستفيداً من فوزه ذهابا بهدف دون رد.

وضرب بيتيس موعداً في المباراة النهائية مع فالنسيا الذي تأهل على حساب أتلتيك بلباو بفوزه عليه بهدفين لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويستضيف ملعب لا كارتوخا في إشبيلية نهائي كأس إسبانيا في الـ 23 من نيسان المقبل.

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