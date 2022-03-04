الخارجية السنغالية تستدعي سفير أوكرانيا

داكار-سانا

استدعت وزارة الخارجية السنغالية سفير أوكرانيا في داكار للتعبير عن شجبها دعوة سفارة بلاده لتجنيد مواطنين أجانب للقتال في أوكرانيا مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وجاء في بيان نشرته الخارجية السنغالية مساء أمس ونقلته وكالة سبوتنيك: “تم استدعاء يوري بيفوفاروف سفير أوكرانيا لدى السنغال بشكل عاجل إلى الوزارة للتحقق والتوضيح حول الدعوة واستمارة التسجيل للمواطنين الأجانب الراغبين بمساعدة أوكرانيا التي نشرتها السفارة الأوكرانية على صفحتها في فيسبوك.. وأكد السفير بالفعل وجود الدعوة وتسجيل 36 متطوعاً”.

وأضاف البيان “إن الوزارة تقدمت رسمياً بمذكرة احتجاج شفوية لإدانة هذه الممارسة التي تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ولا سيما فيما يتعلق بواجب احترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة”.

وطالبت الوزارة السفير الأوكراني بسحب النداء “الدعوة” على الفور ووقف أي إجراء لتجنيد السنغاليين أو الأجانب من الأراضي السنغالية مذكرة أن “تجنيد متطوعين أو مرتزقة أو مقاتلين أجانب على الأراضي السنغالية غير قانوني ويعاقب عليه”.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أقر الأربعاء الماضي أن مرتزقة من 16 دولة يبلغ عددهم أكثر من 1000 شخص في طريقهم إلى بلاده كما أعلن حصول اوكرانيا على السلاح من 19 دولة.

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