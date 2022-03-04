الدفاع الروسية: محطة زابوروجيا النووية تحت سيطرتنا الآن وتعمل بشكل طبيعي والفرق التشغيلية في المنشأة تواصل عملها كالمعتاد

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير آلا: إرسال الغرب أسلحة فتاكة وصواريخ إلى أوكرانيا يهدف إلى تصعيد الأزمة
2022-03-03
محمد بن راشد آل مكتوم يزور جناح سورية في اكسبو 2020 دبي
2022-03-03
مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
2022-03-03
سلطات كييف تستعين بمتطرفين شاركوا بأعمال إرهابية في سورية ودول أخرى
2022-03-03
سورية ترفض مشروع القرار المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا: لغة عدائية ضد روسيا
2022-03-02
المهندس عرنوس يبحث مع الكاظمي سبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون في قطاع الطاقة
2022-03-02
المقداد في كلمة عبر الفيديو بمؤتمر نزع السلاح في جنيف: سورية تدين تصعيد الولايات المتحدة للتوترات مع روسيا بهدف إحياء دور الناتو
2022-03-02
محليات
خروج خط توتر الطبقة -الأبواب عن الخدمة جراء العاصفة الغبارية في الحسكة
2022-03-04
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 64 مم في حماة
2022-03-04
الداخلية: طريقان في ريف دمشق سالكان بصعوبة بسبب الثلوج
2022-03-04
أجواء غائمة جزئياً وتحذير من حدوث الصقيع والضباب ليلاً
2022-03-03
الإدارة المحلية توزع أكثر من 15 مليار ليرة على المحافظات في شهرين
2022-03-03
الأحد القادم بدء الدورة الجديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية
2022-03-03
أضرار بالشبكة الكهربائية والزراعات المحمية في طرطوس
2022-03-03
رياضة
ريال بيتيس وفالنسيا إلى نهائي كأس اسبانيا
2022-03-04
المنتخب الروسي يعتزم الانسحاب من الألعاب البارالمبية الشتوية
2022-03-04
تشكيل الكادر الإداري والفني لفريق الاتحاد لكرة القدم
2022-03-03
فلاهوفيتش يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر شباط
2022-03-03
كاف يعلن مواعيد المباريات المؤهلة إلى مونديال 2022
2022-03-03
الطليعة يخسر أمام الفيحاء في دوري كرة السلة للرجال
2022-03-03
الكرامة إلى المركز الرابع مؤقتاً في الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-03-03
اقتصاد
بنك بلدان البريكس: تعليق المعاملات المالية في روسيا
2022-03-04
الذهب يرتفع والبلاديوم يسجل أعلى مستوياته في 7 أشهر
2022-03-04
الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع حاد
2022-03-03
هيئة الاستثمار تمنح إجازة استثمار لمشروع صناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية
2022-03-03
تصريح نهائي لتطبيق إلكتروني في مجال التسويق والتوصيل
2022-03-03
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها
2022-03-03
توظيف الفن بالعمل ضمن مشروع متناهي الصغر
2022-03-03
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الشريط الأخباري
خروج خط توتر الطبقة -الأبواب عن الخدمة جراء العاصفة الغبارية في الحسكة
دونيتسك.. السيطرة على 36 منطقة منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا
أزاروف: الناتو خطط لشن حرب عالمية باستخدام أسلحة نووية ضد روسيا
78 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 190 حالة ووفاة 3
السفير آلا: إرسال الغرب أسلحة فتاكة وصواريخ إلى أوكرانيا يهدف إلى تصعيد الأزمة
اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار لتتبع تنفيذ 10 مشروعات تؤمن 959 فرصة عمل
الأهالي وحواجز للجيش يطردون رتلين لقوات الاحتلال الأمريكي من قريتين بريف الحسكة- فيديو
مجلس الشعب يقر تعديلات على بعض مواد قانون العقوبات العام
عشرات المشمولين بالتسوية يلتحقون بها في دير الزور وحلب والرقة
التحقيقات الأولية تكشف سبب حريق لاميرادا مول.. وتوقيف مديره ومسؤول الصيانة
الدفاع الروسية: محطة زابوروجيا النووية تحت سيطرتنا الآن وتعمل بشكل طبيعي والفرق التشغيلية في المنشأة تواصل عملها كالمعتاد
2022-03-04
2022-03-04
Rem
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