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الدفاع الروسية: محطة زابوروجيا النووية تحت سيطرتنا الآن وتعمل بشكل طبيعي والفرق التشغيلية في المنشأة تواصل عملها كالمعتاد

2022-03-04

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تصوير: منذر سعيد  

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