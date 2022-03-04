الدوما يقر قانون (تجريم التضليل الإعلامي) بشأن القوات الروسية

موسكو-سانا

أقر مجلس الدوما الروسي اليوم مشروع قانون “تجريم التضليل الإعلامي” بشأن القوات المسلحة الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المجلس قوله: “القانون المعتمد ينص على فرض عقوبات جنائية وغرامات مالية ضخمة على كل من يقوم بتزوير وتشويه الأخبار المتعلقة بالقوات المسلحة الروسية”.

ووفق القانون.. تم إجراء تغييرات على قوانين الإجراءات الجنائية في روسيا حيث يمنع نشر تقارير كاذبة تتعلق بعمليات القوات المسلحة الروسية وقد تصل غرامة نشر أخبار مضللة إلى 5ر1 مليون روبل إضافة إلى حكم بالسجن تصل مدته إلى 18 شهراً.

كما تتضمن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عن عمد حكم السجن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين روبل.

وأكد رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي فاسيلي بيسكاريف الاثنين الماضي ضرورة وضع مشروع قانون يحمل المسؤولية لكل من ينشر إشاعات تخص القوات الروسية.

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