قوات دونيتسك تحذر من محاولة المسلحين والمرتزقة مغادرة مدينة ماريوبول عبر الممرات الإنسانية

دونيتسك-سانا

أعلن نائب قائد القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك إدوارد باسورين اليوم أن المجموعات المسلحة والمرتزقة الأجانب قد يحاولون مغادرة مدينة ماريوبول من خلال الممرات الإنسانية.

وقال باسورين في مقابلة خاصة مع قناة “روسيا24”: “ربما يحاول المرتزقة الأجانب أن يخرجوا من خلال الممرات الإنسانية عبر تغيير الملابس وتصوير أنفسهم على أنهم جرحى لذا يجب الانتباه لذلك”.

وأضاف باسورين: “لا تزال ماريوبول تحت سيطرة الجيش الأوكراني وتقوم قواتنا بالتنسيق مع القوات المسلحة الروسية بتطويق المدينة والقضاء على الجماعات النازية الموجودة فيها”.

وكان باسورين أكد أمس أن كتائب المتطرفين الأوكرانيين يمنعون سكان مدينة ماريوبول من الخروج عبر الممرات الإنسانية ويتخذونهم دروعا بشرية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency