شولتز: قرار رفض انضمام أوكرانيا وجورجيا للناتو كان صحيحاً

برلين-سانا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن دعمه القرار الذي أصدره حلف شمال الأطلسي “الناتو” في قمته المنعقدة منتصف العام الماضي بعدم قبول انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى عضوية الحلف.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعا الثلاثاء الماضي دول الناتو إلى وضع ضمانات أمنية مشتركة لبلاده نظرا لرفض الحلف منح أوكرانيا العضوية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شولتز قوله في مقابلة مع قناة “زي دي اف” التلفزيونية الألمانية في إشارة إلى قمة الناتو المنعقدة في حزيران الماضي.. “كان هذا القرار صحيحاً وجاء بعد مفاوضات طويلة جداً ضمن الحلف حول هذه المسألة”.

وكان الناتو اعتبر في القمة أن من حق أوكرانيا وجورجيا من حيث المبدأ الانضمام للحلف إلا انه رفض تحديد موعد زمني لذلك وشدد على وجوب تنفيذ البلدين إصلاحات قبل تحقيق ذلك.

وأشار شولتز إلى أن مسالة عضوية أوكرانيا في حلف الاطلسي لم تكن وليست الآن على جدول أعمال الناتو.

ورأى شولتز أن “الغرب يستخدم العقوبات ضد روسيا للضغط لكنه يفتح أيضاً المجال للدبلوماسية” مبيناً أنه لن يوقف اتصالاته مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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