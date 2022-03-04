الذهب يرتفع والبلاديوم يسجل أعلى مستوياته في 7 أشهر

لندن-سانا

ارتفع سعر الذهب اليوم بسبب زيادة الطلب عليه وتوقعات بعدم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي أسعار الفائدة في حين سجل البلاديوم أعلى مستوياته في سبعة أشهر.

وحسب رويترز ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 11ر1929 دولاراً للأونصة وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 5ر0 بالمئة إلى 60ر1931 دولاراً.

وارتفعت الأسعار الفورية للبلاديوم 7ر3 بالمئة إلى 21ر2768 دولاراً للأوقية لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف حزيران 2021 في وقت سابق من الجلسة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3ر0 بالمئة إلى 32ر25 دولارا للأونصة بينما ارتفع البلاتين 8ر1 بالمئة إلى 82ر1089 دولاراً.

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