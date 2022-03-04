دونيتسك: القوات الأوكرانية تواصل قصفها للمناطق المأهولة في دونباس

دونيتسك-سانا

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار اليوم أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة دونباس عشرات المرات.

وأصدرت الممثلية بيانا رسميا جاء فيه: “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قامت المدفعية الأوكرانية بقصف المنطقة 26 مرة وتم إطلاق 323 قذيفة مدفعية” مضيفاً “هذا القصف الممنهج طال المنازل السكنية وأدى إلى إصابة 11 شخصا بجروح مختلفة بينهم ثلاثة أطفال”.

وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أعلن الاثنين الماضي أن قوات النظام في كييف تواصل قصف المدن والبلدات بشراسة في منطقة دونباس.

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