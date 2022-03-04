هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 64 مم في حماة

دمشق-سانا

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 64 مم في حربنفسه بحماة.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في محافظتي دمشق وريفها.. الحرمون 35 مم ومضايا 20 مم وسرغايا والزبداني 18 مم وعسال الورد 17 مم وميسلون 14 مم وقطنا 13 مم والتل 7 مم والمشرفة 6 مم وجديدة الشيباني 4 مم والكسوة ويبرود والنبك 3 مم ودوما 2 مم وقاسيون ومساكن برزة ودوار المطار 1 مم.

وفي محافظة السويداء.. عين العرب 11 مم والمدينة 8 مم وشهبا وصلخد 6 مم والصورة 4 مم.

وفي محافظة درعا.. الشيخ مسكين 12 مم وتل شهاب 10 مم ونوى ودرعا 9 مم وازرع والمسيفرة 5 مم وبصرى 2 مم.

وفي محافظة القنيطرة.. المدينة 24 مم وحضر 19 مم ونبع الصخر 17 مم.

وفي محافظة حمص.. شين 50 مم والعريضة 29 مم ومرمريتا 24 مم والناصرة وقلعة الحصن 20 مم والرستن وتلدو 13 مم وتلكلخ 10 مم وحمص 9 مم والمخرم 7 مم والقصير 5 مم.

وفي محافظة حماة.. حربنفسه 64 مم ومصياف 50 مم وعين حلاقيم 45 مم والرصافة 40 مم ووادي العيون 30 مم وربعو 25 مم والحميري 12 مم والسلمية 10 مم وكفر زيتا 7 مم وصوران وعقيربات 4 مم ومحردة 3 مم والسعن والصبورة 2 مم وفي الغاب-شطحة 50 مم وعين الكروم 38 مم والسقيلبية 17 مم وافاميا 13 مم والكريم 12 مم.

وفي محافظة طرطوس.. القدموس 37 مم ودريكيش 19 مم وحمام واصل 12 مم والصفصافة 11 مم ومشتى الحلو 10 مم وصافيتا وبانياس 8 مم والشيخ بدر 6 مم والمدينة 4 مم.

وفي محافظة اللاذقية.. صلنفة 39 مم والمزيرعة 32 مم والقرداحة 20 مم والحفة والبهلولية 16 مم والقطيلبية 13 مم ومطار الباسل 10 م واللاذقية ووادي قنديل 5 مم وبوقا 3 مم.

وفي محافظة ادلب.. جسر الشغور والمدينة 18 مم وخان شيخون 5 مم.

وفي محافظة حلب.. منبج والمدينة 9 مم وخناصر7 مم وعين العرب الشمالية والسفيرة 4 مم ومنشأة الأسد 2 مم وجرابلس والباب 2 مم.

وفي محافظة الحسكة.. اليعربية 9 مم والجوادية 8 مم وهيمو والقحطانية والقامشلي 5 مم وتل علو والهول والمالكية 4 مم والزهيرية 3 مم وابو قصايب والحسكة 2 مم والدرباسية وتل حميس وتل بيدر 1 مم.

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