المنتخب الروسي يعتزم الانسحاب من الألعاب البارالمبية الشتوية

موسكو-سانا

أعلنت اللجنة البارالمبية الروسية اليوم عزمها على مغادرة فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الشتوية المقامة في بكين بعد منع مشاركة المنتخب الروسي فيها.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة “بعدما سمحت اللجنة البارالمبية الدولية مشاركة الفريق الروسي في الألعاب تحت العلم الأولمبي قررت بعد ذلك منع المنتخب الروسي من المشاركة نهائياً”.

وأضاف البيان: “اللجنة البارالمبية الروسية ورياضيوها لا يعتبرون حالياً أنه من الممكن والمناسب البقاء في بكين ويخططون لمغادرة عاصمة الألعاب الشتوية في المستقبل القريب”.

ومنعت اللجنة البارالمبية الدولية الرياضيين من روسيا وبيلاروس من المشاركة في الألعاب في بكين وفق الموقع الرسمي للجنة.

وتنطلق الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين اليوم وتستمر فعالياتها حتى الـ 13 من آذار الجاري.

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