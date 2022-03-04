الطوارئ الأوكرانية: إخماد حريق في محطة زابوروجيه النووية

كييف-سانا

أعلنت وزارة الطوارئ الأوكرانية اليوم إخماد الحريق الذي اندلع في بعض أقسام محطة زابوروجيه للطاقة النووية فجر اليوم.

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه “إن عملية الإخماد نجحت بعد نشوب حريق في القسم التدريبي من محطة زابوروجيه للطاقة النووية”.

وأضاف البيان: “وفق المعطيات التي وردتنا اقتصرت الخسائر على الماديات دون وقوع إصابات أو ضحايا في المحطة”.

واستناداً إلى معطيات السلطات الأوكرانية أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحريق لم يمس التجهيزات الأساسية في المحطة مؤكدة أن مستوى الاشعاع في محيطها ضمن الحدود الطبيعية.

وشيدت محطة زابوروجيه عام 1984 وتعتبر أكبر محطة كهروذرية في أوروبا.

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