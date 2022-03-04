غاتيلوف: الغرب يستغل الأمم المتحدة لإزاحة روسيا من الساحة الدولية

موسكو-سانا

أكد ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف غينادي غاتيلوف بأن الدول الغربية تحاول استغلال منصة الأمم المتحدة لإزاحة روسيا من الساحة الدولية.

وقال غاتيلوف في حديث لوكالة تاس الروسية إن “لدى الدول الغربية خططا بعيدة المدى وهي تتمثل في تشغيل كل الآليات الدولية وقبل كل شيء التابعة للأمم المتحدة من أجل إزاحة روسيا من الساحة الدولية” مشيرا إلى أن الغرب يستغل لهذا الغرض مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح واللجنة الاقتصادية الأوروبية للأمم المتحدة.

وأضاف غاتيلوف أن الغربيين يعتزمون إخراج روسيا من اللجنة الاقتصادية الأوروبية للأمم المتحدة والخبراء الروس من اللجان المختصة بما فيها في مجال النقل والطاقة محذرا من أن خطوات الدول الغربية قد تؤدي إلى وقف عمل اللجنة الاقتصادية الأوروبية ما سيوجه ضربة إلى الدول التي تحصل على المساعدات الروسية.

وأشار غاتيلوف إلى أن “المواقف المسيسة” الغربية تظهر أيضا في هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية موضحا ان هناك خطوات منسقة من الغربيين لإزاحة روسيا من المنصات الدولية وتهيئة الأوضاع التي ستعرقل مشاركتها في أنشطة المنظمات مضيفا ان مثل هذه الأعمال تلحق أضرارا بالأمم المتحدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency