عبد اللهيان: جذور الأزمة الأوكرانية سببها مخططات الناتو التوسعية

طهران-سانا

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى عدم التغافل عن جذور الأزمة الأوكرانية الناجمة عن المخططات التوسعية لحلف الناتو.

ونقلت وكالة إرنا عن عبد اللهيان قوله اليوم خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كافوني “إن الحرب ليست الطريق لحل أزمة أوكرانيا وأي أزمة أخرى” مضيفا أنه “لا ينبغي التغافل عن جذور الأزمة وإجراءات الناتو للتوسع العسكري في المنطقة”.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ومن ضمنها أزمة أوكرانيا ومفاوضات فيينا الجارية بين إيران ومجموعة 4 زائد 1.

من جهته قال وزير الخارجية الإيرلندي حول مفاوضات فيينا إن “جميع الأطراف ترغب باتخاذ الخطوة النهائية وأن الجهود تبذل لتحقيق الحد الأعلى من الثقة والاطمئنان للاتفاق”.

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