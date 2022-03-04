كندا تحتجز طائرة مستأجرة تقل مسافرين روسيين

أوتاوا-سانا

أعلن وزير النقل الكندي عمر الغبرة احتجاز طائرة مستأجرة تقل مسافرين روس بمنطقة نائية في شمال غربي بلاده رداً على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزير الكندي قوله في بيان اليوم “احتجزت طائرة مستأجرة تقل مواطنين روسيين في مطار يلونايف” مشيراً إلى أن بلاده “ستواصل تحميل روسيا المسؤولية” عن الأوضاع في اوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن بوقت سابق عن نية بلاده تزويد السلطات الأوكرانية بأسلحة مضادة للدبابات وذخيرة مطورة وذلك في سياق الخطوات الغربية لتأجيج الوضع حول أوكرانيا.

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