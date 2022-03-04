ناسا تطلق قمراً صناعياً جديداً لمراقبة الأعاصير والعواصف الترابية

واشنطن-سانا

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قمراً صناعياً جديداً لرصد الأعاصير والعواصف الترابية والانهيارات الأرضية فوق نصف الكرة الغربي للأرض.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن المركبة الفضائية غوس تي ستوفر تتبعاً على مدار الساعة للصواعق والضباب الساحلي وتغير المناخ وقد تكون قادرة أيضاً على اكتشاف حرائق الغابات قبل الإبلاغ عنها على الأرض.

وقال بام سوليفان مدير برنامج “نوا” إن الأقمار الصناعية غوس التي تدعمها ناسا توفر التغطية المستمرة الوحيدة للطقس والظروف البيئية الخطرة في نصف الكرة الغربي كما تراقب التوهجات الشمسية والطقس الفضائي الناتج.

وانطلق القمر الصناعي في مداره بصاروخ (أطلس في) من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا.

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