الداخلية: طريقان في ريف دمشق سالكان بصعوبة بسبب الثلوج

دمشق-سانا

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وبينت إدارة المرور في نشرتها مساء اليوم أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق “قطنا .. قلعة جندل .. بقعسم .. الريمة وطريق كفر قوق .. رخلة” سالكان بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار وضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة من فاعلية المكابح وماسحات الزجاج ومزيلات الضباب والأنوار الأمامية والخلفية وبطارية المركبة وسلامة الإطارات والتقيد بالشاخصات المحددة للسرعات وتخفيف السرعة بشكل تدريجي على المنعطفات والمنحدرات والحفاظ على مسافة أمان حقيقية مع المركبات الأخرى وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز كاستخدام الهاتف المحمول أو القراءة .

وخصصت إدارة المرور الرقمين الهاتفيين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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