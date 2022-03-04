انطلاق دورات التقوية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي

دمشق-سانا

في إطار التعاون بين وزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” تنطلق اليوم دورات التقوية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي وتستقطب ما يقارب 36 ألف طالب وطالبة.

مدير التعليم في وزارة التربية عماد هزيم أوضح أن هذه الدورات ستنطلق اعتباراً من اليوم وتستمر لغاية الـ 21 من أيار القادم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في المحافظات كافة في 198 مركزا و792 شعبة صفية تم تجهيزها في المناطق الأكثر حاجة وتم الإعلان عنها من قبل مديريات التربية.

وأشار رئيس دائرة التعليم الأساسي الدكتور رامي الضللي إلى أنه سبق تدريب المدرسين الذين سيلتحقون بمراكز دورات التقوية على استراتيجيات التعلم الفعال وتكثيف المحتوى والتعلم عن بعد فيما أكد رئيس دائرة التعليم الثانوي جعفر النصر أن هذه الدورات تشكل رافدا حقيقيا للطلاب في سد الثغرات وتعويض الفاقد التعليمي.

من جهتها تحدثت شيرين حسن من شعبة التعليم الإلزامي عن إجراء اختبارات قبلية وبعدية للطلاب للتأكد من مدى استفادتهم من الدورات وستتخللها عملية تقويم مستمرة لهم من خلال الاختبارات القصيرة والواجبات وأوراق عمل.

رحاب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency