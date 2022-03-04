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الولايات المتحدة تعلن استئناف العمل القنصلي في كوبا

2022-03-03

هافانا-سانا

أعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية في هافانا تيموثي سونييغا براون اليوم أن القنصلية الأميركية في كوبا المغلقة تعتزم استئناف عملها بشكل تدريجي لأول مرة منذ عام 2017.

ونقلت وسائل إعلام عن تيموثي قوله في مؤتمر صحفي إن “سفارة الولايات المتحدة في هافانا ستستأنف بشكل محدود بعض خدمات تأشيرات الهجرة في إطار التوسيع التدريجي لخدماتها” مضيفا أن “توسيع هذه الخدمات ستواكبه عودة عدد أكبر من الدبلوماسيين الأميركيين إلى كوبا”.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمر بإغلاق القنصلية عام 2017 بسبب حوادث صحية مفترضة سميت “متلازمة هافانا” التي رفضتها الحكومة الكوبية وأكدت وقتها أنها تلتزم بحماية جميع الدبلوماسيين على أراضيها.

وتتعرض كوبا لحصار اقتصادي جائر تفرضه الولايات المتحدة منذ نحو 60 عاما بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأمريكية.

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