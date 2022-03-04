انطلاق منافسات دوري الناشئات بكرة الطائرة

حماة-سانا

انطلقت على أرض صالة محردة الرياضية منافسات المجموعة الثانية من بطولة الدوري بكرة الطائرة لفئة الناشئات بمشاركة أربعة أندية هي محردة وسلمية وديرعلي والجولان.

وأسفرت الجولة الأولى من هذه المجموعة عن فوز الجولان على سلمية 3-2 ومحردة على دير علي 3-0.

وتستكمل منافسات المجموعة الثانية غداً بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقي سلمية ودير علي بينما يلتقي في الثانية محردة مع الجولان.

بالمقابل أقيمت في طرطوس أيضاً الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى والتي يشارك فيها أربعة اندية حيث فاز اليوم فريق دير عطية على مرمريتا 3-0 وتلدرة على صلخد 3-0.

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