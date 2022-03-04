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البنتاغون: خط مباشر مع الدفاع الروسية لمنع الحوادث العسكرية بأوكرانيا

2022-03-03

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون” اليوم فتح خط مباشر للاتصال مع وزارة الدفاع الروسية لمنع الحوادث العسكرية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مسؤول بالبنتاغون قوله إن وزارة الدفاع الأمريكية “أقامت خطاً مباشراً للاتصال مع نظيرتها الروسية في الأول من آذار الجاري بغية تجنب الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد”.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن “الولايات المتحدة تحتفظ بعدد من قنوات الاتصال مع روسيا لمناقشة أكثر قضايا الأمن أهمية في حالة الطوارئ”.

وكان البيت الأبيض استبعد إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا مشيراً إلى أن هذا الأمر سيجر إلى حرب مع روسيا وهو ما لا تريده واشنطن.

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