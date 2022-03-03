افتتاح ملتقى التفوق الجامعي بجامعة حلب

حلب-سانا

افتتحت مساء اليوم فعاليات ملتقى التفوق الجامعي تحت عنوان “طموحك.. تميز” الذي يقيمه الاتحاد الوطني لطلبة سورية بجامعة حلب ويناقش على مدار ثلاثة أيام عدة محاور تتناول الأدوار الفاعلة للمتفوقين والحياة الجامعية والفرص والتحديات والمستقبل في عيون المتميزين وقصص نجاحهم.

وبينت دارين سليمان رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية خلال كلمة الافتتاح أن لقاء اليوم مع الطلبة حيوي ومتجدد وداعم ويزرع الأمل ويجمع المتميزين منهم من مختلف الجامعات السورية الذين حققوا ذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سورية داعية الحضور للمشاركة الفاعلة في جلسات الملتقى الحوارية لتطويره والخروج بنتائج لها انعكاسات إيجابية على الطلبة.

وأضافت: أن انعقاد الملتقى بنسخته الثانية هو رسالة للعالم بأن الشباب السوري سيبقى متميزاً وقادراً على الإبداع لافتة إلى أن رؤية الملتقى تتجاوز الطرق التقليدية لتكريم المتميزين من خلال اقتراح أنشطة مبتكرة تكرس ظاهرة التفوق باعتبارها حالة اجتماعية وثقافية مهمة.

وفي تصريح لمراسل سانا بين عماد العمر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية أن افتتاح الملتقى تأكيد على أن الطلبة مستمرون بالتحصيل العلمي والتفوق والمساهمة في إعادة إعمار سورية إضافة للتركيز على التفوق كحالة حضارية وثقافية والاستفادة من تجارب وخبرات الطلبة المتميزين والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجههم ومساعدتهم على تجاوزها.

كاميرا سانا رصدت أراء عدد من الطلبة المشاركين حيث بين الطالب ذو الفقار ياسر دريباتي من كلية الحقوق بجامعة دمشق أن إقامة الملتقى تعد خطوة مهمة لتحفيز الطلبة المشاركين والمساهمة في تبادل المعارف والخبرات والاستفادة منها في سوق العمل لإعادة إعمار سورية.

وقالت أية عربي خريجة كلية التربية الثانية بمحافظة السويداء أن الملتقى حافز للطلبة المشاركين على تقديم المزيد من التميز والابداع والتبادل المعرفي والثقافي بينما أوضحت ميليا نيساني من جامعة البعث أنها تشعر بالفخر لمشاركتها في الملتقى وهو حافز للتقدم والإبداع.

وأشار المهندس فايز الحسنو من كلية الهندسة الكهربائية بجامعة حلب إلى الاهتمام بالمتميزين وتشجيعهم لمواصلة تحصيلهم العلمي من خلال الدورات التدريبية والعملية التي تتم إقامتها.

حضر الملتقى الدكتور ماهر كرمان رئيس جامعة حلب والدكتور ابراهيم حديد أمين فرع جامعة حلب للحزب وياسر جاويش رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع جامعة حلب.

قصي رزوق

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