الطقس غداً.. أجواء غائمة جزئياً وتحذير من حدوث الصقيع والضباب ليلاً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بينما تبقى أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في باقي المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يستمر الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية فوق المناطق الساحلية والجنوبية ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الضباب ليلاً على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة تضعف سرعتها مساء والبحر عالي الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 16/5

المنطقة الجنوبية 16/7

المرتفعات الجبلية 5/1

المنطقة الوسطى 13/6

المنطقة الساحلية 15/9

المنطقة الشمالية 12/4

منطقة الجزيرة 19/6

المنطقة الشرقية 17/8

منطقة البادية 17/7

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