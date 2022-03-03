الأمم المتحدة: لا نقاشات في مجلس الأمن حول إرسال قوات (حفظ سلام) إلى أوكرانيا

نيويورك-سانا

أعلن مصدر في الأمم المتحدة أنه لا توجد حالياً نقاشات في المنظمة الدولية حول إرسال قوات “حفظ سلام” إلى أوكرانيا.

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك” اليوم: إنه “لا توجد مناقشات في مجلس الأمن الدولي حول إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا” على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس.

وكان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة علق على دعوات كييف لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا بالقول إن “الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرار”.

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