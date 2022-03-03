كاف يعلن مواعيد المباريات المؤهلة إلى مونديال 2022

نيون-سانا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن مواعيد المباريات الفاصلة لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم أن مباريات الذهاب لتلك المرحلة ستقام يوم 25 آذار الجاري فيما تقام مباريات الإياب يوم 29 من الشهر ذاته.

يذكر أن الجولة الفاصلة والنهائية ستشهد خمس مباريات حيث تلعب مصر مع السنغال والكاميرون مع الجزائر والكونغو مع المغرب ومالي مع تونس وغانا مع نيجيريا على أن تقام مباراة الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولاً.

وتقام بطولة كأس العالم في قطر في الفترة من 21 تشرين الثاني وحتى 18 كانون الأول العام الجاري.

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